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Gegensätze oder Gleichklang? Was Paare verbindet

Mentale Stärke & Emotionale Balance
24.05.2026 10:00
Ein breites Forschungsfeld: Was schätzen wir am anderen? Was zieht uns an?
Ein breites Forschungsfeld: Was schätzen wir am anderen? Was zieht uns an?(Bild: PeopleImages.com - #1505364 )
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Während die einen darauf schwören, dass nur Paare mit denselben Interessen harmonieren, behaupten andere, dass Kontraste eine Beziehung erst lebendig machen. Studien zeigen ein eindeutiges Bild. Doch so einfach ist es nicht. Was finden Sie reizvoller – Gegensätze oder Gleichklang? Machen Sie den Test!

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Es beginnt oft harmlos: „Er liebt Ordnung, sie lebt im kreativen Chaos.“ Oder: „Sie ist introvertiert, er ist der Mittelpunkt jeder Party.“ Und schon stehen wir mitten in der uralten Debatte: Braucht Liebe Ähnlichkeit oder doch Spannung durch Unterschiedlichkeit? Die Forschung liefert dazu überraschend klare Antworten. Beziehungen sind ein breites Forschungsfeld, und eigentlich gibt es dazu eindeutige Ergebnisse. 

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