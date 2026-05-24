Gegensätze oder Gleichklang? Was Paare verbindet

Es beginnt oft harmlos: „Er liebt Ordnung, sie lebt im kreativen Chaos.“ Oder: „Sie ist introvertiert, er ist der Mittelpunkt jeder Party.“ Und schon stehen wir mitten in der uralten Debatte: Braucht Liebe Ähnlichkeit oder doch Spannung durch Unterschiedlichkeit? Die Forschung liefert dazu überraschend klare Antworten. Beziehungen sind ein breites Forschungsfeld, und eigentlich gibt es dazu eindeutige Ergebnisse.