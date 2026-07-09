Mbappe: Elfer verschossen, dann Ärger über Schiri

Kylian Mbappe erneut auf den Spuren von Lionel Messi? Dieses Mal aber nicht in einer erfreulichen Angelegenheit. Denn im WM-Viertelfinale gegen Marokko zeigt der Franzose Nerven vom Elfmeterpunkt und vergibt die Topchance zur Führung gegen den Geheimfavoriten. Anschließend beschwert er sich beim Unparteiischen. Die lange Wartezeit vor dem Elfmeter sorgt für Debatten.
Es lief die 25. Spielminute im WM-Hit zwischen Frankreich und Marokko, als Ex-Bayern-Kicker Noussair Mazroui sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als einen französischen Konter durch ein Foul zu stoppen. Er holte Mbappe von den Beinen und hörte sogleich den Pfiff von Schiedsrichter Facundo Tello.
Der Argentinier zeigte auf den Punkt, und Mbappe machte sich bereit. Allerdings checkte der VAR noch eine Szene im Vorfeld des Fouls und schließlich auch die Elfmeter-Szene. Über drei Minuten musste der Real-Star warten, ehe er schließlich gegen Marokko-Torwart Bono antreten durfte.
Ärger über lange Wartezeit
Doch der erwartete Jubelschrei blieb den Franzosen im Halse stecken, denn Mbappe zeigte Nerven. Sein Schuss ging ins halbrechte Eck und war am Ende leichte Beute für den Torhüter. Mbappe schüttelte zuerst entsetzt den Kopf, machte sich dann aber auf den Weg zum Unparteiischen.
Für Aufregung beim Stürmer sorgte die lange Wartezeit vor dem Elfmeter. Doch alles Einreden auf den Argentinier half nichts – die Chance auf die Führung wurde vergeben. Und wie zuletzt Messi war auch Mbappe vom Punkt nicht erfolgreich.
Es scheiden sich die Geister
Für das Verhalten des Franzosen hatte Ex-Kicker Roman Mählich jedenfalls kein Verständnis. „Selbst so eine Pause darf einen der besten Spieler der Welt nicht aus der Welt bringen. Der Elfmeter war einfach schlecht geschossen“, analysierte er im „ORF“.
Von anderer Seite gab es aber Verständnis für Mbappe. „Jetzt hast du die Diskussion wieder über den argentinischen Schiedsrichter, nimmt der hier Einfluss auf den Elfmeter? Ich fand, das war ganz schlecht gemacht vom Schiedsrichterteam“, schüttelte etwa Ex-Bayern-Kicker Bastian Schweinsteiger in der „ARD“ den Kopf. So oder so wird die Szene wohl noch für Kontroversen sorgen.
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