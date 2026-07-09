Mbappe: Elfer verschossen, dann Ärger über Schiri

Der Argentinier zeigte auf den Punkt, und Mbappe machte sich bereit. Allerdings checkte der VAR noch eine Szene im Vorfeld des Fouls und schließlich auch die Elfmeter-Szene. Über drei Minuten musste der Real-Star warten, ehe er schließlich gegen Marokko-Torwart Bono antreten durfte.

Ärger über lange Wartezeit

Doch der erwartete Jubelschrei blieb den Franzosen im Halse stecken, denn Mbappe zeigte Nerven. Sein Schuss ging ins halbrechte Eck und war am Ende leichte Beute für den Torhüter. Mbappe schüttelte zuerst entsetzt den Kopf, machte sich dann aber auf den Weg zum Unparteiischen.