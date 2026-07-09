Mitbewohner: Mutmaßlicher Kirk-Killer bereute Tat

Kirk galt als umstrittene Persönlichkeit

Kirk war am 10. September 2025 erschossen worden, als er auf einem Uni-Campus im US-Staat Utah im Freien gesprochen hatte. Kirk machte sich als Verfechter der Meinungsfreiheit einen Namen. Mit seiner Organisation Turning Point USA besuchte er Hochschulen und forderte Studierende – vor allem solche mit anderer politischer Haltung – zur Debatte heraus. Kritiker warfen ihm rassistische, homophobe, transfeindliche und sexistische Ansichten vor. Kirk unterstützte US-Präsident Donald Trump in dessen Wahlkampf und war ein einflussreicher Vertreter von dessen Bewegung „Make America Great Again“ (MAGA).