So spielten die Gegner von Austria Wien und Rapid

Die Wiener Austria und Rapid haben am Donnerstag kaum Hinweise erhalten, wer in der 2. Runde der Fußball-Conference-League-Qualifikation der jeweilige Gegner sein wird.
FK Liepaja aus Lettland verbuchte beim Quali-Auftakt gegen den montenegrinischen Vertreter FK Decic Tuzi einen 1:0-Heimsieg, der Gewinner des Duells spielt gegen die Austria. Rapid trifft auf Penybont FC aus Wales oder Santa Coloma aus Andorra. Im Hinspiel in Cardiff gewannen die Andorraner mit 1:0.
Start für Wien-Klubs am 23. Juli
Beide Paarungen sind damit noch weit von einer Entscheidung entfernt, die Rückspiele finden in einer Woche statt. Rapid und die Austria treten dann am 23. Juli zunächst auswärts an, in der Woche darauf geht es in den Retourpartien um den Aufstieg in die 3. Runde.
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