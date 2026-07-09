So spielten die Gegner von Austria Wien und Rapid

Start für Wien-Klubs am 23. Juli

Beide Paarungen sind damit noch weit von einer Entscheidung entfernt, die Rückspiele finden in einer Woche statt. Rapid und die Austria treten dann am 23. Juli zunächst auswärts an, in der Woche darauf geht es in den Retourpartien um den Aufstieg in die 3. Runde.