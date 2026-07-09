Mit Bagger abgestürzt und aus Kabine geschleudert

Der Mann aus dem Bezirk Villach wurde beim Absturz aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt. „Zur Bergung des Verletzten wurde mitunter der vor Ort befindliche Baustellenkran verwendet“, so die Feuerwehr Brückl. Der Verletzte wurde nach Bergung und Erstversorgung ins UKH Klagenfurt geflogen.