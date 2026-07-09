Mit Bagger abgestürzt und aus Kabine geschleudert

Schwer verletzt wurde ein Baggerführer, der 20 Meter abgestürzt war - samt Bagger über eine Mauer. Zahlreiche Feuerwehrleute und Sanitäter bargen den 57-Jährigen; teils mit Hilfe des Krans der Baustelle.
Bei Arbeiten in Terpetzen bei Völkermarkt stürzte Donnerstagnachmittag ein Baggerführer (57) mit seinem Raupenbagger über die Staumauer – zweimal überschlug sich das Arbeitsgerät auf dem 20 Meter tiefen Fall.
Der Mann aus dem Bezirk Villach wurde beim Absturz aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt. „Zur Bergung des Verletzten wurde mitunter der vor Ort befindliche Baustellenkran verwendet“, so die Feuerwehr Brückl. Der Verletzte wurde nach Bergung und Erstversorgung ins UKH Klagenfurt geflogen.
Die Feuerwehren Brückl, St. Filippen, Völkermarkt und Klein St. Veit, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber und natürlich die Polizei standen im Einsatz.
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