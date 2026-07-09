Red Bulls Rad-Superstar kritisiert Teamkollegen

„Das hat mich wütend gemacht“

Evenepoel verwies auf seine Helferdienste bei der Katalonien-Rundfahrt im März: „Da bin ich für ihn 30 Kilometer an der Spitze gefahren. Ich habe gebeten, dass (bei der sechsten Etappe der Tour de France, Anm.) ein zusätzlicher Kilometer an der Spitze gefahren wird und das wurde abgelehnt.“ Der mehrfache Weltmeister weiter: „Das hat mich wütend gemacht, und darüber werden wir noch genauer reden müssen.“