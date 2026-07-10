Musste vorzeitig vom Platz: Sorgen um Mbappe!

Nach dem Spiel äußerte sich zunächst Deschamps. „Kylian hat etwas an der Ferse. Er spürte einen Schmerz. Aber das ist nichts Ernstes“, gab der Trainer leichte Entwarnung. Anschließend zeigte sich auch Mbappe selbst optimistisch: „Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen. Der Knöchel hat etwas geschmerzt, aber es geht.“ Das Halbfinale scheint, den ersten Reaktionen zufolge, also nicht in Gefahr sein.