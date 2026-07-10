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Musste vorzeitig vom Platz: Sorgen um Mbappe!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 00:45
Hat sich Kylian Mbappe im Match gegen Marokko verletzt?
Hat sich Kylian Mbappe im Match gegen Marokko verletzt?(Bild: AP/Stephanie Scarbrough)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Sorgen um Kylian Mbappe nach dem WM-Viertelfinal-Match seiner Franzosen gegen Marokko (2:0). Der Real-Kicker musste in der 76. Minute angeschlagen vom Platz. Nach der Partie geben er und Trainer Didier Deschamps erste Entwarnung. 

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Nachdem Mbappe in der ersten Halbzeit noch einen Elfmeter verschossen hatte, drückte er der Partie schließlich doch noch seinen Stempel auf. In der 60. Minute sorgte er für das erlösende 1:0, sechs Minuten später setzte er mit einem Assist Ousmane Dembele in Szene, der zum 2:0-Endstand vollenden konnte. 

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Bei allem Jubel ging in der Schlussphase fast unter, dass Mbappe das Spielfeld vorzeitig verlassen musste. Kurz nach dem zweiten Treffer hatte der Kapitän einen Tritt von Gegenspieler Issa Diop kassiert und hatte anschließend deutliche Schmerzen. In der 76. Minute setzte sich der Stürmer auf den Rasen und hielt sich den rechten Knöchel. 

Mit Eisbeutel auf der Bank
Trainer Deschamps nahm seinen Superstar vorzeitig vom Platz. Mit einem dicken Eisbeutel saß Mbappe schließlich auf der Ersatzbank. Die Sorgenfalten bei allen Frankreich-Fans wurden größer. 

Nach dem Spiel äußerte sich zunächst Deschamps. „Kylian hat etwas an der Ferse. Er spürte einen Schmerz. Aber das ist nichts Ernstes“, gab der Trainer leichte Entwarnung. Anschließend zeigte sich auch Mbappe selbst optimistisch: „Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen. Der Knöchel hat etwas geschmerzt, aber es geht.“ Das Halbfinale scheint, den ersten Reaktionen zufolge, also nicht in Gefahr sein. 

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