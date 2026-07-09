TV-Experte Schweinsteiger verpasst Live-Sendung

„Schweini“ völlig verschwitzt

Nur acht Minuten später war er dann da – schweißgebadet und außer Atem. Eine Umarmung als Begrüßung gab es jedoch nicht von Sedlaczek. „Nein, ich möchte dich nicht umarmen. Aber ich freu mich sehr, dass du da bist. Das T-Shirt ist schwarz, das passt ganz gut. Du bist komplett durchgeschwitzt,“ zog sie ihren Kollegen auf. Schweini nahm es mit Humor: „Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da. Und ich verstehe auch jetzt, liebe Fifa, die Hydration Break. Das macht schon Sinn“.