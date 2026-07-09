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Chaos vor WM-Spiel

TV-Experte Schweinsteiger verpasst Live-Sendung

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.07.2026 22:13
Bastian Schweinsteiger verpasste die ersten Minuten der WM-Vorberichterstattung.
Bastian Schweinsteiger verpasste die ersten Minuten der WM-Vorberichterstattung.(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Pünktlich startete die Live-Vorberichterstattung für den WM-Kracher Frankreich gegen Marokko in der ARD. Doch statt dem TV-Experten Bastian Schweinsteiger saß Kommentator Philipp Sohmer neben der Moderatorin Esther Sedlaczek – denn „Schweini“ steckte im Stau fest.

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„Es läuft nicht immer alles nach Plan“, startete die ARD-Moderatorin die WM-Vorberichterstattung. Bastian Schweinsteiger, der neben Sedlaczek im Live-TV als Experte erwartet wurde, steckte im Stau fest - musste sogar im Laufschritt die stehenden Autos überholen, um das Stadion halbwegs rechtzeitig zu erreichen. Etwa zu spät weggefahren?

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Im Laufschritt durch den Stau
„Liebe Esther, es tut mir leid. Ich stecke hier voll im Stau. So etwas habe ich noch nie erlebt“, entschuldigte sich der Deutsche bei seiner Kollegin. „Seit zwei Stunden stecken wir im Verkehr und es zeigt immer noch 50 Minuten an zum Stadion.“ Im Handy-Video, das der ARD einblenden ließ, sah man das komplette Verkehrs-Chaos und den joggenden Weltmeister von 2014.

Völlig verschwitzt schaffte es „Schweini“ dann doch noch auf Sendung.
Völlig verschwitzt schaffte es „Schweini“ dann doch noch auf Sendung.(Bild: Screenshot ARD)

„Schweini“ völlig verschwitzt
Nur acht Minuten später war er dann da – schweißgebadet und außer Atem. Eine Umarmung als Begrüßung gab es jedoch nicht von Sedlaczek. „Nein, ich möchte dich nicht umarmen. Aber ich freu mich sehr, dass du da bist. Das T-Shirt ist schwarz, das passt ganz gut. Du bist komplett durchgeschwitzt,“ zog sie ihren Kollegen auf. Schweini nahm es mit Humor: „Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da. Und ich verstehe auch jetzt, liebe Fifa, die Hydration Break. Das macht schon Sinn“.

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