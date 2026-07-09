Chef war unabkömmlich: Immo-Investor insolvent

Über die Firma Soini GmbH in der Stadt Salzburg wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Es waren jedoch scheinbar nicht die 650.000 Euro Schulden, die zu dem Schritt führten, sondern die plötzliche Unabkömmlichkeit des Firmenchefs. 32 Gläubiger sind betroffen...
Die Soini GmbH in der Salzburger Neutorstraße ist in die Insolvenz geschlittert: Es geht um 650.000 Euro Schulden, 32 Gläubiger und vier betroffene Dienstnehmer. Bereits seit 2024 sei ein Rückgang der Geschäfte sichtbar gewesen, heißt es vom Alpenländischen Kreditorenverband AKV.
Es sei keine Fortführung zu erwarten. „Krone“-Infos zufolge solle die Insolvenz eröffnet worden sein, weil der Geschäftsführer wegen plötzlicher Unabkömmlichkeit seinen Aufgaben nicht mehr nachgehen könne.
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