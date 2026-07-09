Chef war unabkömmlich: Immo-Investor insolvent

Die Soini GmbH in der Salzburger Neutorstraße ist in die Insolvenz geschlittert: Es geht um 650.000 Euro Schulden, 32 Gläubiger und vier betroffene Dienstnehmer. Bereits seit 2024 sei ein Rückgang der Geschäfte sichtbar gewesen, heißt es vom Alpenländischen Kreditorenverband AKV.