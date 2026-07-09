Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Test gegen Ukrainer

WAC will wieder auf den Österreicher-Topf setzen

Fußball National
09.07.2026 21:59
Mit dem Rad an Salzburgs toller Bergwelt vorbei zum Training: Wohlmuth und Sulzner
Mit dem Rad an Salzburgs toller Bergwelt vorbei zum Training: Wohlmuth und Sulzner(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

„Österreich-Fan“ Metalist Charkiv fühlt dem WAC im wohl wichtigsten Sparring auf den Zahn. Der Österreicher-Topf ist wieder neu im Fokus!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor den Augen von WAC-Präsident Dietmar Riegler (der sein neuformiertes Team somit erstmals sieht!) eröffnen die Wölfe im Camp in Maria Alm am Freitag die zweite „Test-Hälfte“.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
09.07.2026 21:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
129.940 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
100.449 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
90.334 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1823 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1192 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1081 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Test gegen Ukrainer
WAC will wieder auf den Österreicher-Topf setzen
Manoel Verhaeghe
LASK verpflichtet 18-Jährigen für Verteidigung
Bewährte Kraft:
Die Rückkehr des Dynamikers zum GAK ist perfekt
Ex-Austrianer kommt
Die Transfer-Offensive des GAK geht munter weiter
Sport Tv Logo
Neo-Veilchen Feddersen
Austrias Vorteil? „Schneller als in Deutschland!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf