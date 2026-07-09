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Yard 376 eröffnet

Hotspot Hinterhof – da staunte die Kick-Prominenz

Sport-Mix
09.07.2026 21:58
Roman Kienast und Co. weihten die neue Halle mit dem Namen Yard 376 gebührend ein.
Roman Kienast und Co. weihten die neue Halle mit dem Namen Yard 376 gebührend ein.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Graz hat eine neue Infrastruktur! Wenn Sie jetzt an ein Stadion denken, werden Sie zwar enttäuscht. Allerdings nahmen ehemalige Bundesliga-Spieler das „Heft“ selbst in die Hand und eröffneten eine neue Indoorhalle. Bei der Eröffnung fehlte quasi nur der „rote Teppich“.

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Eine ehemalige Logistikhalle der AVL in der Alten Poststraße in Graz verwandelte sich am Donnerstagabend in das Who is Who der österreichischen Fußball-Prominenz. Zur feierlichen Eröffnung der neuen Fußball-Indoorhalle „Yard 376“ – übersetzt aus dem Englischen würde es  Hinterhof 376 heißen – mutierte der Kunstrasen-Komplex zum Hotspot.

Markus Schopp, Samir Muratovic, Gerald Strafner, Joki Standfest, Roman Kienast, Ferdl Feldhofer, Altmeister Zeljko Vukovic, Gernot Sick, Patrick Wolf, Enrico Kulovits – zahlreiche ehemalige Bundesliga-Stars und Meisterspieler beehrten die Urheber von Yard 376 rund um die Ex-Sturm-Helden Jakob Jantscher und Christian Gratzei, der die Idee geboren hatte.

Sehen Sie hier die besten Bilder der Eröffnung von „Yard 376“:

Feldhofer und Schopp
Feldhofer und Schopp(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
Standfest mit Kienast
Standfest mit Kienast(Bild: Sepp Pail)
Perchtold, Schick, Muratovic (v. re.)
Perchtold, Schick, Muratovic (v. re.)(Bild: Sepp Pail)
Spendlhofer beim Gaberln
Spendlhofer beim Gaberln(Bild: Sepp Pail)
Und im Plausch mit Roman Kienast
Und im Plausch mit Roman Kienast(Bild: Sepp Pail)
Jakob Jantscher und Patrick Wolf – fair war das nicht...
Jakob Jantscher und Patrick Wolf – fair war das nicht...(Bild: Sepp Pail)
Muratovic und Kienast in Action
Muratovic und Kienast in Action(Bild: Sepp Pail)
Dominic Pürcher
Dominic Pürcher(Bild: Sepp Pail)
Ex-Sturm-Meisterheld Samir Muratovic
Ex-Sturm-Meisterheld Samir Muratovic(Bild: Sepp Pail)
Christoph Kröpfl
Christoph Kröpfl(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
Kröpfl mit Sohnemann
Kröpfl mit Sohnemann(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
Gerry Strafner – in Topform!
Gerry Strafner – in Topform!(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
GAK-Talk: Enrico Kulovits und Legende Zeljko Vukovic
GAK-Talk: Enrico Kulovits und Legende Zeljko Vukovic(Bild: Sepp Pail)
Spendlhofers Sohnemann beim Shakehands mit Roman Kienast
Spendlhofers Sohnemann beim Shakehands mit Roman Kienast(Bild: Sepp Pail)
Die Urheber und Partner von Yard 376 durften stolz auf sich sein.
Die Urheber und Partner von Yard 376 durften stolz auf sich sein.(Bild: Sepp Pail)
Pürcher, Standfest, Strafner
Pürcher, Standfest, Strafner(Bild: Sepp Pail)

„Die Idee hatte ich schon länger, Gott sei Dank haben sich ein paar coole Kumpel von mir gefunden, mit denen wir der Idee Leben einhauchen haben können“, so der ehemalige Teamgoalie, der gestern selbst mitansehen durfte, wie seine Idee, eine Lager- in eine Fußballhalle zu verwandeln, funktionierte. Auf drei Kunstrasenplätzen wuselte es vor Kindern, bei Tischtennis oder im Loungebereich konnte man es entspannt angehen – oder im Skills-Cube an seiner Technik feilen.

Padel zum Ausgleich
„Wir haben damals halt auf schrägen Wiesen oder auf irgendwelchen Feldern gespielt“, lachte GAK-Coach Ferdl Feldhofer. „War egal, ich war sowieso eher im Rutschen daheim“, so der rote Feldherr, der selber lieber nicht kickte. „Dann tut’s sehr lange sehr weh.“

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„Hier wird man mich das ein oder andere Mal sehen“, meinte Markus Schopp. „Es laufen ja immer wieder Talente herum, vielleicht findet sich jemand, den man in die Bundesliga bringen kann.“ Auch Schopp verweigerte übrigens den Einsatz – hatte aber ein Auge auf die benachbarten Padel-Plätze, wo es am Abend für ein paar erlesene Kicker noch ein Spiel gegen den Padel-Staatsmeister gab. Am „Hinterhof“ ist wirklich was los.

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