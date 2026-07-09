Hotspot Hinterhof – da staunte die Kick-Prominenz

„Die Idee hatte ich schon länger, Gott sei Dank haben sich ein paar coole Kumpel von mir gefunden, mit denen wir der Idee Leben einhauchen haben können“, so der ehemalige Teamgoalie, der gestern selbst mitansehen durfte, wie seine Idee, eine Lager- in eine Fußballhalle zu verwandeln, funktionierte. Auf drei Kunstrasenplätzen wuselte es vor Kindern, bei Tischtennis oder im Loungebereich konnte man es entspannt angehen – oder im Skills-Cube an seiner Technik feilen.