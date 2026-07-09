Marokko-Jungstar schreibt ein Stück WM-Geschichte

Verbandswechsel vor WM

Für den 18-jährigen Bouaddi ist das Viertelfinal-Spiel gleich doppelt besonders, denn das Supertalent wurde in Frankreich geboren, wuchs dort auf und spielte sogar bis zur U21 für die französischen Jugend-Nationalmannschaften, ehe er sich vor der WM für das Land seiner Eltern entschied. Bouaddi wollte nämlich unbedingt zur WM, Frankreich-Trainer Deschamps empfand ihn jedoch für noch nicht reif genug – ob er das wohl immer noch so sieht...