Marokko-Jungstar schreibt ein Stück WM-Geschichte

Ein 18-Jähriger auf den Spuren von Pele! Der marokkanische Jungstar Ayyoub Bouaddi schrieb gegen Frankreich ein Stück Fußball-Geschichte – mit 18 Jahren und 280 Tagen ist er der zweitjüngste Spieler aller Zeiten in einem WM-Viertelfinale. Nur die brasilianische Fußball-Legende war 1958 noch jünger.
In diese Fußstapfen tritt man gerne! Ayyoub Bouaddi macht sich mit seinem Einsatz gegen Frankreich zum zweitjüngsten WM-Viertelfinal-Spieler aller Zeiten. Die brasilianische Fußball-Legende Pele hält diesen Rekord seit 1958, als er mit nur 17 Jahren und 239 Tagen gegen Wales auflief. In dem Spiel erzielte der Brasilianer sogar den 1:0-Siegestreffer – stellte somit auch noch den Rekord als jüngsten WM-Torschützen auf.
Verbandswechsel vor WM
Für den 18-jährigen Bouaddi ist das Viertelfinal-Spiel gleich doppelt besonders, denn das Supertalent wurde in Frankreich geboren, wuchs dort auf und spielte sogar bis zur U21 für die französischen Jugend-Nationalmannschaften, ehe er sich vor der WM für das Land seiner Eltern entschied. Bouaddi wollte nämlich unbedingt zur WM, Frankreich-Trainer Deschamps empfand ihn jedoch für noch nicht reif genug – ob er das wohl immer noch so sieht...
Mathematik-Genie
Doch nicht nur am Fußballfeld begeistert der junge Marokkaner, sondern auch akademisch kann er überzeugen. Denn neben seiner noch jungen Fußballkarriere studiert er auch aus der Ferne Mathematik in Marseille. Sein Ziel: „Axiome und Prinzipien zu beweisen: Man hat eine Aussage und muss versuchen, sie zu beweisen“, klärte Bouaddi auf. Sorgen machen muss man sich also um den 18-Jährigen nicht!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.