„Schwedenbomben“ zünden ihr Feuerwerk verspätet

Das Electric Love Festival (ELF) am Salzburgring startete mit einer gigantischen Eröffnungszeremonie. Und: Ein skandinavisches Kult-Trio lockte die Massen an den Salzburgring. Die Fans mussten sich allerdings gedulden. Kurz vor dem geplanten Auftritt kurz vor Mitternacht kam die Hiobsbotschaft: Auch den Musikern machte das Salzburger Verkehrschaos zu schaffen – sie verspäteten sich. Zu Redaktionsschluss war noch nicht klar, wie lange.
Manuel Reifenauer hatte gegenüber der „Krone“ im Vorfeld Großes angekündigt – und der Chef des Electric Love Festivals (ELF) hielt definitiv sein Wort! Die dreitägige Party am Salzburgring startete bei Kaiserwetter, nach Sonnenuntergang nahm ELF so richtig Fahrt auf.
Zunächst heizten die Top-DJs wie Ely Oaks und Levi den Tausenden Besuchern ein. Kurz nach 22 Uhr war es dann so weit: Mit der alljährlichen Eröffnungszeremonie auf der Hauptbühne („Mainstage“) begann das Festival so richtig, ein bombastisches Feuerwerk und donnernde Bassklänge inklusive. Knapp ein Jahr arbeitete das ELF-Team um Reifenauer an der Show. Künstler, Artisten, Musiker – sie alle spulten ein knapp 20-minütiges farbenfrohes Programm ab.
Verkehrschaos: Alle wollten Star-DJs sehen
Danach ging es Schlag auf Schlag: Erst enterte der britische Chartstürmer Paul Newman die Bühne, absoluter Höhepunkt sollte aber der Auftritt des Trios Swedish House Mafia kurz vor Mitternacht sein. Der Ablauf verzögerte sich jedoch, auch die Musiker steckten im Salzburger Verkehrschaos fest. Zu Redaktionsschluss waren sie noch nicht am Salzburgring angekommen.
Die „Schwedenbomben“ sind absolute Superstars der Szene, sie spielen aber nur wenige Shows pro Jahr. Dementsprechend massiv war die Nachfrage nach Eintrittskarten. Noch nie war ein ELF-Festivaltag derart schnell ausverkauft wie dieser Donnerstag.
Viele Besucher wurden bei der Anreise auf eine harte Probe gestellt. Auf fast allen Zufahrten zum Salzburgring kam es zu längeren Verzögerungen. Die offiziellen Festival-Shuttlebusse mussten vorübergehend gar ihren Betrieb einstellen. „Aufgrund des massiven Verkehrs“, hieß es seitens des Festivals.
Es geht bombastisch weiter
Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht wirklich. Am Freitag geht das Electric Love in die nächste Runde. Die Höhepunkte an Tag zwei: die Auftritte des französischen Star-DJs Hugel und ELF-Dauergast Armin van Buuren. Spannung verspricht auch das Musik-Gastspiel von Basketballlegende Shaquille O‘Neal.
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