„Schwedenbomben“ zünden ihr Feuerwerk verspätet

Zunächst heizten die Top-DJs wie Ely Oaks und Levi den Tausenden Besuchern ein. Kurz nach 22 Uhr war es dann so weit: Mit der alljährlichen Eröffnungszeremonie auf der Hauptbühne („Mainstage“) begann das Festival so richtig, ein bombastisches Feuerwerk und donnernde Bassklänge inklusive. Knapp ein Jahr arbeitete das ELF-Team um Reifenauer an der Show. Künstler, Artisten, Musiker – sie alle spulten ein knapp 20-minütiges farbenfrohes Programm ab.