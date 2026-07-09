Diesen Hit „klaute“ Tina Turner von Bonnie Tyler

Die Musikwelt trauert um Bonnie Tyler. Viele verbinden die Sängerin mit Klassikern wie „Total Eclipse of the Heart“. Doch bei der eingängigen Melodie von „Simply the Best“ denken die meisten wohl zuerst an Tina Turner. Was viele nicht wissen: Bonnie Tyler veröffentlichte den Song bereits 1988 – ein Jahr, bevor ihn sich Tina Turner „schnappte“ und zum Welthit machte.
1989 – und damit gerade einmal ein Jahr, nachdem Tyler den Song herausgebracht hatte – trat Tina Turner mit „The Best“ auf. Damit landete sie einen enormen Hit.
„The Best“ untrennbar mit Tina Turner verbunden
Nachdem sie den Song für sich entdeckt hatte, nahm Turner ihn für ihr Album „Foreign Affair“ auf. Er wurde zu ihren bekanntesten Songs und kurbelte ihre Karriere so richtig an. Dabei hatte die damals 50-Jährige ursprünglich vorgehabt, nach dem Album kürzerzutreten.
Hier sehen Sie Bonnie Tylers Interpretation von „Simply The Best“:
Song machte Turner zum Mega-Star
Aus ihrem geplanten Rückzug aus der Musikwelt wurde nichts. Unter anderem mit ihrem neuen Hit „The Best“ ging Tina Turner weiterhin auf Tournee – und das noch für weitere rund 20 Jahre. Die „Queen of Rock ‘n‘ Roll“ starb 2023 im Alter von 83 Jahren.
Musikwelt trauert um Tyler
Wenige Jahre später verstarb nun auch Bonnie Tyler im Alter von 75 Jahren. Mit ihrem Tod verliert die Musikwelt eine der prägendsten Stimmen der Rock- und Popgeschichte. Viele ihrer Künstler-Kollegen gedachten der Ikone online. So auch Dieter Bohlen: Auf Instagram veröffentlichte er ein gemeinsames Foto der beiden aus dem Studio. Dazu schrieb er: „Wir teilen schöne Erinnerungen. War toll, mit dir zu arbeiten.“
Bohlen verhalf Tyler zu neuem Erfolg
Dieter Bohlen und Bonnie Tyler arbeiteten Anfang der 90er zusammen. Dabei entstanden unter anderem die Alben „Angel Heart“ (1992) und „Silhouette in Red“ (1993). Einer der bekanntesten Songs aus dieser Zeit ist „Bitterblue“. Der Titel wurde von Bohlen geschrieben und produziert und entwickelte sich vor allem in Europa zu einem riesigen Erfolg. In Österreich schaffte es Tyler mit dem Hit sogar auf Platz Fünf der Single-Charts.
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