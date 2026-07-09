Diesen Hit „klaute“ Tina Turner von Bonnie Tyler

Bohlen verhalf Tyler zu neuem Erfolg

Dieter Bohlen und Bonnie Tyler arbeiteten Anfang der 90er zusammen. Dabei entstanden unter anderem die Alben „Angel Heart“ (1992) und „Silhouette in Red“ (1993). Einer der bekanntesten Songs aus dieser Zeit ist „Bitterblue“. Der Titel wurde von Bohlen geschrieben und produziert und entwickelte sich vor allem in Europa zu einem riesigen Erfolg. In Österreich schaffte es Tyler mit dem Hit sogar auf Platz Fünf der Single-Charts.