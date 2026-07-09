Das Motto lautet: Früher war es angeblich noch viel schlimmer

Die perfekte Bühne dafür bot der bekannte Hetzer Wladimir Solowjow mit seiner Sendung. „Es gibt kein Benzin? Nun, ich erinnere mich noch, meine Generation erinnert sich, wie Nahrungsmittel rationiert waren“, zeigte sich Simonjan wenig einfühlsam. Und ließ weitere Kindheitserinnerungen wach werden: „In meiner Stadt, in Krasnodar, gab es 1992 Lebensmitelkarten. Ich persönlich bin mit Eimern Wasser holen gegangen. Nicht für Cola, nicht für irgendwas, sondern für Wasser.“ Sie forderte dazu auf, die Nerven zu bewahren: „Ruhe, Ruhe. Ja, es ist schwer, ja, sehr schwer, aber bleiben Sie ruhig.“