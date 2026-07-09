Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bleiben Sie ruhig“

Putins TV-Chefin warnt vor Umsturz in Russland

Außenpolitik
09.07.2026 22:00
Die Lage im Land kippt immer mehr. Dennoch dürfen die Russen auf kein Mitgefühl von Putins ...
Die Lage im Land kippt immer mehr. Dennoch dürfen die Russen auf kein Mitgefühl von Putins Sprachrohr Margarita Simonjan hoffen.(Bild: Krone-Collage/EPA/SERGEI ILNITSKY, AFP/VALERY SHARIFULIN)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

In Russland dauert die Treibstoff-Krise seit Ende Mai an. Mittlerweile hat sich der zunächst lokal begrenzte Benzin-Mangel auf das ganze Land ausgeweitet. Während der Unmut steigt, wagt sich Propaganda-Sprachrohr Margarita Simonjan mit ungewöhnlich klaren Worten vor die Linse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Heute stehen die Russen in endlosen Schlangen an Tankstellen, suchen im Internet, wie man Benzin selbst herstellen kann, und zapfen es sogar heimlich aus geparkten Autos ab. Die Regierung und die Propaganda versprechen ihnen, dass das Problem bald gelöst sein würde. Gleichzeitig wird über die Aufregung geschimpft und Geduld eingefordert, indem man an vergangene Krisen erinnert.

Gegner Russlands wollten erreichen, dass die Menschen „wie 1917 loslaufen, um den Zarenvater zu stürzen“, wird Simonjan vom Investigativmedium „The Insider“ zitiert. Gemeint ist der Sturz von Zar Nikolaus II. während der Russischen Revolution. Damit könnte die 45-Jährige aber auf einen möglichen Aufstand gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin angespielt haben.

Das Motto lautet: Früher war es angeblich noch viel schlimmer
Die perfekte Bühne dafür bot der bekannte Hetzer Wladimir Solowjow mit seiner Sendung. „Es gibt kein Benzin? Nun, ich erinnere mich noch, meine Generation erinnert sich, wie Nahrungsmittel rationiert waren“, zeigte sich Simonjan wenig einfühlsam. Und ließ weitere Kindheitserinnerungen wach werden: „In meiner Stadt, in Krasnodar, gab es 1992 Lebensmitelkarten. Ich persönlich bin mit Eimern Wasser holen gegangen. Nicht für Cola, nicht für irgendwas, sondern für Wasser.“ Sie forderte dazu auf, die Nerven zu bewahren: „Ruhe, Ruhe. Ja, es ist schwer, ja, sehr schwer, aber bleiben Sie ruhig.“

Lesen Sie auch:
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mega-Krise in Russland
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
07.07.2026
Angriff auf Baltikum?
Putin plant laut Insidern die nächste Eskalation
09.07.2026

In der nächsten Zeit ist jedenfalls keine Besserung zu erwarten. In vielen Regionen gibt es bereits Beschränkungen, wie viele Liter Benzin man auf einmal kaufen kann. In einigen Gegenden wird der Treibstoff nach den Autokennzeichen verkauft, berichtet das Exilmedium „Meduza“. An geraden Tagen könnten Autos tanken, deren Nummern mit einer geraden Zahl beginnen (oder enden), an ungeraden Tagen mit einer ungeraden Zahl.

Ob das noch lange gut geht, bleibt fraglich. Denn in der Zwischenzeit nimmt die Ukraine immer mehr russische Öl-Anlagen ins Visier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.07.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
129.940 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
100.449 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
90.334 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1823 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1192 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1081 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Außenpolitik
„Bleiben Sie ruhig“
Putins TV-Chefin warnt vor Umsturz in Russland
Identitäre und FPÖ
Sicherheitschecks: Ball liegt jetzt bei Parlament
Palm Beach
Flughafen heißt jetzt Präsident Donald J. Trump
In besetzten Gebieten
Ukrainer müssen für Versorgung Russen werden
„Kompletter Nonsens“
ÖGK-Schließungswelle: Bürgermeister wehren sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf