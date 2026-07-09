Deschamps holt deutsche Trainer-Legende ein!

Für einen Mann, der als Spieler genauso wie als Trainer bereits Fußball-Weltmeister geworden ist, mag es eine Petitesse sein, ein Karriere-Meilenstein ist es aber trotzdem: Didier Deschamps darf sich heute über das 25. WM-Spiel Frankreichs seit Beginn seiner seit Juli 2012 währenden Teamchef-Ära freuen! Damit stellt er den Uralt-Rekord von Deutschland-Legende Helmut Schön ein …
Während der 1996 im Alter von 80 Jahren verstorbene Deutsche in seinen 24 Partien bei Weltmeisterschaften 16 Siege und 5 Remis bei 4 Niederlagen verbuchte, hielt der Franzose vor dem Anpfiff des Viertelfinales von „Les Bleus“ gegen Marokko gar bei einer Bilanz von 19 Siegen, 2 Remis und 3 Niederlagen.
Wobei: Ganz genau genommen könnte man argumentieren, dass man Deschamps‘ Vita um eine Partie bei Weltmeisterschaften bereinigen müsste. Denn wegen des Todes seiner Mutter war der 57-Jährige kurzfristig aus Nordamerika abgereist, um an der Beerdigung teilzunehmen. Deswegen war er im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen auf der Trainerbank von seinem Assistenten Guy Stephan ersetzt worden …
Der EM-Titel fehlt Deschamps
So oder so, im Laufe seiner Ära als „Sélectionneur“ ist der Erfolg ein ständiger Begleiter von Deschamps: 2018 holte Frankreich den Weltmeister-Titel, 2021 triumphierte man in der Nations League und 2016 scheiterte man erst im Finale gegen Portugal am Gewinn der Europameisterschaft. Bei der WM 2022 scheiterte man zudem erst im Finale an Argentinien.
Einen WM-Titel fuhr auch Schön als DFB-Trainer ein, 1974 bei der Heim-Weltmeisterschaft der Deutschen – im Gegensatz zu Deschamps gelang es Schön als Trainer allerdings, auch eine Europameisterschaft zu gewinnen, 1972 dank eines 3:0-Final-Sieges gegen die Sowjetunion …
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