Deschamps holt deutsche Trainer-Legende ein!

Wobei: Ganz genau genommen könnte man argumentieren, dass man Deschamps‘ Vita um eine Partie bei Weltmeisterschaften bereinigen müsste. Denn wegen des Todes seiner Mutter war der 57-Jährige kurzfristig aus Nordamerika abgereist, um an der Beerdigung teilzunehmen. Deswegen war er im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen auf der Trainerbank von seinem Assistenten Guy Stephan ersetzt worden …