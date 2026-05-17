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Die Angst fliegt mit? Tipps für entspanntes Reisen

Mentale Stärke & Emotionale Balance
17.05.2026 10:00
Rund jeder Sechste kämpft beim Fliegen mit deutlicher Anspannung und viele weitere fühlen sich ...
Rund jeder Sechste kämpft beim Fliegen mit deutlicher Anspannung und viele weitere fühlen sich zumindest unwohl.(Bild: Aliaksandr Marko - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Sie haben einen Flug gebucht und spüren jetzt schon die Anspannung? Flugangst entsteht häufig durch Kontrollbedürfnis, Perfektionismus und Katastrophisieren. Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankls weiß, wie Sie Schritt für Schritt wieder mehr Sicherheit gewinnen und entspannter abheben.

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Herzklopfen, feuchte Hände, ein Gefühl völliger Ausgeliefertheit – für Menschen mit Flugangst beginnt der Stress oft genau in dem Moment, in dem die Kabinentür ins Schloss fällt. Sofort schießen Fragen durch den Kopf: Was, wenn ich die Kontrolle verliere? Was passiert bei Turbulenzen? Kann ich dem Piloten wirklich vertrauen? Viele Betroffene meiden Flüge deshalb konsequent oder versuchen, ihre Angst mit Alkohol oder Beruhigungsmitteln zu dämpfen. Doch das überdeckt die Symptome nur – es löst das Problem nicht.

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