Glücksforscherin: „Weniger jammern, mehr handeln!“

Warum sind Menschen in anderen Ländern glücklicher? Und was können wir von ihnen lernen? Um das herauszufinden, machte sich die gebürtige Deutsche Maike van den Boom (54), eine der bekanntesten Glücksforscherinnen im deutschsprachigen Raum, auf den Weg. Sie reiste nach Costa Rica, Dänemark, Island, in die Schweiz, nach Finnland, Mexiko, Norwegen, Kanada, Panama, Schweden, Australien, Kolumbien und Luxemburg und lebte viele Jahre in den Niederlanden und Mexiko. Heute ist sie in Schweden zu Hause.