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Maike van den Boom

Glücksforscherin: „Weniger jammern, mehr handeln!“

Mentale Stärke & Emotionale Balance
10.05.2026 11:00
Das mit den Händen geformte Herz steht für Liebe, Verbundenheit und echte Unterstützung. Genau ...
Das mit den Händen geformte Herz steht für Liebe, Verbundenheit und echte Unterstützung. Genau das, was uns laut Glücksforscherin Maike van den Boom stark macht: füreinander da sein.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Maike van den Boom (54) beschäftigt sich seit vielen Jahren mit einer Frage, die überall auf der Welt bewegt: Was erfüllt uns wirklich? Für ihre Recherchen reiste sie in die 13 glücklichsten Länder und befragte die Menschen vor Ort. Warum Österreich im Glücksranking nur auf Platz 19 liegt, erklärt sie im Interview.

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Warum sind Menschen in anderen Ländern glücklicher? Und was können wir von ihnen lernen? Um das herauszufinden, machte sich die gebürtige Deutsche Maike van den Boom (54), eine der bekanntesten Glücksforscherinnen im deutschsprachigen Raum, auf den Weg. Sie reiste nach Costa Rica, Dänemark, Island, in die Schweiz, nach Finnland, Mexiko, Norwegen, Kanada, Panama, Schweden, Australien, Kolumbien und Luxemburg und lebte viele Jahre in den Niederlanden und Mexiko. Heute ist sie in Schweden zu Hause.

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