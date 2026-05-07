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Co-Brooding: Warum Grübeln zu zweit gefährlich ist

Mentale Stärke & Emotionale Balance
07.05.2026 10:00
Freundschaften sind auch heimliche „Grübel-Labore“, in denen wir testen, wie weit wir uns in ...
Freundschaften sind auch heimliche „Grübel-Labore“, in denen wir testen, wie weit wir uns in Sorgen hineinziehen lassen.(Bild: motortion – stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Kennen Sie das? Sie sitzen mit jemandem zusammen, wälzen Probleme und plötzlich fühlt sich alles schwerer an als zuvor. Ein Gespräch, das eigentlich entlasten sollte, zieht Sie nur runter. Warum es Beziehungen enorm belasten kann und es trotzdem eine erstaunlich wichtige Funktion erfüllt.

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Ihr Gefühl täuscht nicht. Manchmal ist es besser, sich gar nicht gemeinsam den Kopf zerbrechen, weil es einfach zu belastend ist. Co‑Brooding beschreibt dieses Phänomen: Wenn zwei Menschen in denselben negativen Gedanken landen und dort hängen bleiben. Schließlich ist es verführerisch, Probleme mit der Partnerin, dem Partner oder Freunden zu wälzen. Doch die Sache ist komplexer, als sie wirkt. 

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