Co-Brooding: Warum Grübeln zu zweit gefährlich ist

Ihr Gefühl täuscht nicht. Manchmal ist es besser, sich gar nicht gemeinsam den Kopf zerbrechen, weil es einfach zu belastend ist. Co‑Brooding beschreibt dieses Phänomen: Wenn zwei Menschen in denselben negativen Gedanken landen und dort hängen bleiben. Schließlich ist es verführerisch, Probleme mit der Partnerin, dem Partner oder Freunden zu wälzen. Doch die Sache ist komplexer, als sie wirkt.