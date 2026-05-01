Deshalb sind immer mehr junge Menschen einsam

Einsamkeit wird inzwischen häufig als eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beschrieben. Forschende warnen inzwischen vor einer sozialen Krise, die im Verborgenen wächst. Manche sprechen sogar von einer stillen Epidemie, die sich unaufhaltsam ausbreitet und deren wahres Ausmaß wir erst erahnen.