Deshalb sind immer mehr junge Menschen einsam

Noch nie war es so leicht, miteinander in Kontakt zu bleiben: Nachrichten in Sekunden, soziale Medien ohne Pause, Vernetzung über jede Entfernung hinweg. Und doch fühlen sich immer mehr junge Menschen einsam. Wie passt das zusammen? Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl kennt die Gründe.
Einsamkeit wird inzwischen häufig als eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beschrieben. Forschende warnen inzwischen vor einer sozialen Krise, die im Verborgenen wächst. Manche sprechen sogar von einer stillen Epidemie, die sich unaufhaltsam ausbreitet und deren wahres Ausmaß wir erst erahnen.
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