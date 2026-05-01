Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Stille Epidemie

Deshalb sind immer mehr junge Menschen einsam

Mentale Stärke & Emotionale Balance
01.05.2026 10:00
Das Gefühl von Einsamkeit kennen auch Teenager und junge Erwachsene.
Das Gefühl von Einsamkeit kennen auch Teenager und junge Erwachsene.(Bild: mizina - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Noch nie war es so leicht, miteinander in Kontakt zu bleiben: Nachrichten in Sekunden, soziale Medien ohne Pause, Vernetzung über jede Entfernung hinweg. Und doch fühlen sich immer mehr junge Menschen einsam. Wie passt das zusammen? Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl kennt die Gründe.

0 Kommentare

Einsamkeit wird inzwischen häufig als eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beschrieben. Forschende warnen inzwischen vor einer sozialen Krise, die im Verborgenen wächst. Manche sprechen sogar von einer stillen Epidemie, die sich unaufhaltsam ausbreitet und deren wahres Ausmaß wir erst erahnen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Mentale Stärke & Emotionale Balance
01.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schluss mit Sodbrennen
Was hilft wirklich bei Reflux? Experte klärt auf
Nach Transplantation
Mit neuer Lunge auf den höchsten Gipfel Amerikas!
Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
190.875 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
172.493 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
110.044 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1548 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
866 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
559 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Mehr Mentale Stärke & Emotionale Balance
Krone Plus Logo
Stille Epidemie
Deshalb sind immer mehr junge Menschen einsam
Krone Plus Logo
Trotz Belastungen
Mit diesen Tipps bleiben Eltern als Paar glücklich
In Sekundenbruchteilen
Deshalb ist der erste Eindruck so entscheidend
Krone Plus Logo
Geschlechterduell
Reden ist Silber, aber wer quatscht wirklich mehr?
Krone Plus Logo
Was Emotionen bringen
„Wer lernt zu fühlen, wird souveräner und klarer“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf