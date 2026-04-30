Mit diesen Tipps bleiben Eltern als Paar glücklich

Wenn ein Baby in eine Beziehung kommt, verschieben sich Rollen, Routinen und Bedürfnisse. Alles ändert sich: der Alltag, die Prioritäten, die Identität. „Viele Paare unterschätzen, wie stark die erste Lebensphase eines Kindes die Partnerschaft fordert“, sagt Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Nähe, Gespräche und Zweisamkeit werden plötzlich zu raren Ressourcen. Doch genau dann braucht die Beziehung bewusste Pflege.