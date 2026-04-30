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Trotz Belastungen

Mit diesen Tipps bleiben Eltern als Paar glücklich

Mentale Stärke & Emotionale Balance
30.04.2026 10:00
Eine wöchentliche Mini‑Paarzeit stabilisiert die Beziehung spürbar.
Eine wöchentliche Mini‑Paarzeit stabilisiert die Beziehung spürbar.(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Eltern zu werden, verändert alles. Was dabei oft zu kurz kommt, ist die Partnerschaft. Wie gelingt es, trotz Schlafmangel, Schulstress oder Teenagerdramen verbunden zu bleiben? Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl hat wertvolle Tipps für Eltern.

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Wenn ein Baby in eine Beziehung kommt, verschieben sich Rollen, Routinen und Bedürfnisse. Alles ändert sich: der Alltag, die Prioritäten, die Identität. „Viele Paare unterschätzen, wie stark die erste Lebensphase eines Kindes die Partnerschaft fordert“, sagt Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Nähe, Gespräche und Zweisamkeit werden plötzlich zu raren Ressourcen. Doch genau dann braucht die Beziehung bewusste Pflege.

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