E-Zigarette und Snus als heimlicher Faltenturbo

Vape und Nikotinbeutel, auch bekannt als Snus, gelten oft als moderne, weniger schädliche Alternative zur klassischen Zigarette. Doch was bedeuten sie wirklich für unsere Haut und welche Risiken werden dabei häufig unterschätzt? Die Dermatologin Dr. Julia Valencak klärt über die Risiken auf.
Unsere Haut ist ein Spiegel unseres Lebensstils. Sie reagiert auf Sonne, Schlaf, Stress – und auch auf das, was wir einatmen oder über die Schleimhäute aufnehmen. Während die schädlichen Effekte klassischer Zigaretten gut dokumentiert sind, wird beim Vapen (meist Einwegprodukte), bei E-Zigaretten (nachfüllbare Geräte) oder Snus (Nikotinbeutel) häufig angenommen, es handelt sich um eine nahezu harmlose Alternative. Doch so einfach ist es nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.