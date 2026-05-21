E-Zigarette und Snus als heimlicher Faltenturbo

Unsere Haut ist ein Spiegel unseres Lebensstils. Sie reagiert auf Sonne, Schlaf, Stress – und auch auf das, was wir einatmen oder über die Schleimhäute aufnehmen. Während die schädlichen Effekte klassischer Zigaretten gut dokumentiert sind, wird beim Vapen (meist Einwegprodukte), bei E-Zigaretten (nachfüllbare Geräte) oder Snus (Nikotinbeutel) häufig angenommen, es handelt sich um eine nahezu harmlose Alternative. Doch so einfach ist es nicht.