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Dermatologin warnt

E-Zigarette und Snus als heimlicher Faltenturbo

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
21.05.2026 10:00
Immer mehr Menschen greifen zu Vapes und Nikotinbeuteln. Oft in der Annahme, sie seien die ...
Immer mehr Menschen greifen zu Vapes und Nikotinbeuteln. Oft in der Annahme, sie seien die harmlose Alternative.(Bild: prostooleh/stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Vape und Nikotinbeutel, auch bekannt als Snus, gelten oft als moderne, weniger schädliche Alternative zur klassischen Zigarette. Doch was bedeuten sie wirklich für unsere Haut und welche Risiken werden dabei häufig unterschätzt? Die Dermatologin Dr. Julia Valencak klärt über die Risiken auf.

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Unsere Haut ist ein Spiegel unseres Lebensstils. Sie reagiert auf Sonne, Schlaf, Stress – und auch auf das, was wir einatmen oder über die Schleimhäute aufnehmen. Während die schädlichen Effekte klassischer Zigaretten gut dokumentiert sind, wird beim Vapen (meist Einwegprodukte), bei E-Zigaretten (nachfüllbare Geräte) oder Snus (Nikotinbeutel) häufig angenommen, es handelt sich um eine nahezu harmlose Alternative. Doch so einfach ist es nicht.

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