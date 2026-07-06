Kind im Netz missbraucht: „Wo waren die Eltern?“

Die Serie an Missbrauchsprozessen am Klagenfurter Landesgericht reißt nicht ab. Allein am Montag gab es drei Verfahren mit Kindern als Opfer! Eines fällt dabei besonders auf: Ein diplomierter Sozialbetreuer aus Unterkärnten ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Zehnjährigen angeklagt.