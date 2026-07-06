Kardashian-Clan: Das 2,75-Milliarden-Imperium

„Wuthering Heights“-Hauptdarsteller Jacob Elordi ist in dieser Rechnung noch gar nicht enthalten. Der 29-Jährige nutzt soziale Medien deutlich zurückhaltender als die anderen Mitglieder der prominenten Runde und ist aktuell sogar gar nicht auf Instagram zu finden. Doch schon ohne ihn erreichen die fünf ein Publikum, von dem selbst große Fernsehsender und internationale Medienkonzerne nur träumen können. Ein gemeinsames Foto, ein Kuss auf dem roten Teppich oder ein beiläufiger Schnappschuss kann innerhalb weniger Minuten um die Welt gehen.