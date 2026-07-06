Kardashian-Clan: Das 2,75-Milliarden-Imperium

Reality-Tv, Formel 1, Hollywood, Mode und Beauty: Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner bilden gemeinsam mit Lewis Hamilton, Timothée Chalamet und Jacob Elordi ist ein echtes Star-Imperium. Zusammen haben sie Fans und Geld in Milliardenhöhe.
Kim Kardashian und Lewis Hamilton, Kendall Jenner und Jacob Elordi, Kylie Jenner und Timothée Chalamet: Wo diese Namen auftauchen, sind Blitzlichtgewitter und Schlagzeilen garantiert. Die drei berühmten Schwestern und die Männer an ihrer Seite verbinden Reality-TV, Hollywood, Formel 1, Mode und Beauty zu einem gewaltigen Glamour-Imperium.
Mehr als eine Milliarde Instagram-Follower
Allein fünf der sechs Stars bringen es auf Instagram gemeinsam auf rund 1,07 Millarden Follower. Kylie Jenner führt das Reichweiten-Ranking mit etwa 382 Millionen Abonnenten an. Kim Kardashian folgen rund 344 Millionen Menschen, Kendall Jenner kommt auf 278 Millionen. Dazu kommen Formel-1-Star Lewis Hamilton mit rund 43,3 Millionen und Timothée Chalamet mit etwa 21,2 Millionen Followern.
„Wuthering Heights“-Hauptdarsteller Jacob Elordi ist in dieser Rechnung noch gar nicht enthalten. Der 29-Jährige nutzt soziale Medien deutlich zurückhaltender als die anderen Mitglieder der prominenten Runde und ist aktuell sogar gar nicht auf Instagram zu finden. Doch schon ohne ihn erreichen die fünf ein Publikum, von dem selbst große Fernsehsender und internationale Medienkonzerne nur träumen können. Ein gemeinsames Foto, ein Kuss auf dem roten Teppich oder ein beiläufiger Schnappschuss kann innerhalb weniger Minuten um die Welt gehen.
Doch die enorme Reichweite bringt nicht nur Likes und Schlagzeilen, sondern ist auch ein entscheidender Teil des Geschäftsmodells. Kim, Kylie und Kendall können ihre Produkte direkt vor Hunderten Millionen Menschen präsentieren. Klassische Werbekampagnen brauchen sie dafür kaum noch. Ihre Instagram-Profile sind Schaufenster, Werbefläche und Nachrichtensender zugleich. Auch die Männer profitieren von ihren riesigen Fangemeinden. Hamilton ist weit über den Motorsport hinaus als Mode- und Lifestyle-Ikone bekannt. Chalamet zählt zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods, während Elordi mit großen Filmrollen und Luxus-Kampagnen durchstartet.
Kim als Spitzenreiterin
Insgesamt ist das Vermögen des Clans auf ungefähr 2,75 Milliarden Euro zu schätzen. Alleine Kims Kapital wurde von „Forbes“ auf 1,66 Milliarden Euro geschätzt – somit ist sie die Spitzenreiterin in der Familie. Die Unternehmerin hat aus ihrer Bekanntheit ein weitverzweigtes Geschäftsimperium aufgebaut und verdient unter anderem mit Mode, Shapewear und Beauty-Produkten.
Auch die Männer an ihrer Seite müssen sich finanziell keineswegs verstecken. Lewis Hamilton wird ein Vermögen von rund 400 Millionen Euro zugeschrieben. Der mehrfache Formel-1-Weltmeister verdient nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch mit lukrativen Werbedeals und Kooperationen. Timothée Chalamets Vermögen wird auf rund 22 Millionen Euro geschätzt. Mit Blockbustern und hochkarätigen Modekampagnen dürfte diese Summe in den kommenden Jahren noch deutlich anwachsen.
Der finanziell „ärmste Schlucker“ der Runde ist Jacob Elordi. Dem Schauspieler wird ein Nettovermögen von „nur“ etwa 3,5 Millionen Euro nachgesagt. Naja, verhungern muss wohl auch er nicht. Und immerhin kann er sich sicher sein, dass es seiner Kendall wirklich ernst mit ihm ist . . .
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