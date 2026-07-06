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WM-Euphorie stahl sogar der Braut die Show

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 18:28
Überall Party: Ganz Ägypten ist in Euphorie.
Überall Party: Ganz Ägypten ist in Euphorie.(Bild: EPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

 Ägypter machten nach erstem Sieg in einer K. o.-Phase die Nacht zum Tag.  Am Dienstag wartet ein Duell mit Argentinien

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Die Uhr schlug längst Mitternacht, doch in Ägypten dachte niemand ans Schlafengehen. Die Straßen Kairos verwandelten sich in ein einziges Fahnenmeer, Auto-Korsos durch die ganze Stadt, Hupkonzerte, Bengalen erhellten den Himmel und Tausende Menschen lagen sich in den Armen. Die Pyramiden von Gizeh wurden in den Nationalfarben angestrahlt – als Symbol für den größten Erfolg, den der ägyptische Fußball je erlebt hat.

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