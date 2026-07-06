WM-Euphorie stahl sogar der Braut die Show

Die Uhr schlug längst Mitternacht, doch in Ägypten dachte niemand ans Schlafengehen. Die Straßen Kairos verwandelten sich in ein einziges Fahnenmeer, Auto-Korsos durch die ganze Stadt, Hupkonzerte, Bengalen erhellten den Himmel und Tausende Menschen lagen sich in den Armen. Die Pyramiden von Gizeh wurden in den Nationalfarben angestrahlt – als Symbol für den größten Erfolg, den der ägyptische Fußball je erlebt hat.