WM-Euphorie stahl sogar der Braut die Show

Ägypter machten nach erstem Sieg in einer K. o.-Phase die Nacht zum Tag. Am Dienstag wartet ein Duell mit Argentinien
Die Uhr schlug längst Mitternacht, doch in Ägypten dachte niemand ans Schlafengehen. Die Straßen Kairos verwandelten sich in ein einziges Fahnenmeer, Auto-Korsos durch die ganze Stadt, Hupkonzerte, Bengalen erhellten den Himmel und Tausende Menschen lagen sich in den Armen. Die Pyramiden von Gizeh wurden in den Nationalfarben angestrahlt – als Symbol für den größten Erfolg, den der ägyptische Fußball je erlebt hat.
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