Hat Sturm im Poker ein Ass im Ärmel?

Emanuel Aiwu und Sturm – das wird keine Liebesgeschichte mehr! Der Innenverteidiger, den Sturm vor zwei Jahren um kolportierte 1,6 Mio. Euro verpflichtete, um die UEFA-Kriterien für den Champions-League-Kader zu erfüllen, soll lieber heute als morgen von der schwarzen Gehaltsliste. Bei Trainer Fabio Ingolitsch spielte der 25-Jährige schon in der letzten Saison nur eine äußerst bescheidene Rolle.