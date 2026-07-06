Hat Sturm im Poker ein Ass im Ärmel?

Der „Ausgemusterte“ ist wieder mittendrin! Emanuel Aiwu, der bei Trainer Fabio Ingolitsch keine Rolle mehr spielt, ist wieder im Mannschaftstraining von Sturm dabei. Grund: Die Spielergewerkschaft hatte sich eingeschaltet. Ob demnächst auch ein neues Gesicht nach der Ingolitsch-Pfeife tanzt? Durchaus möglich, Sturm scheint beim Karic-Ersatz fündig geworden zu sein.
Emanuel Aiwu und Sturm – das wird keine Liebesgeschichte mehr! Der Innenverteidiger, den Sturm vor zwei Jahren um kolportierte 1,6 Mio. Euro verpflichtete, um die UEFA-Kriterien für den Champions-League-Kader zu erfüllen, soll lieber heute als morgen von der schwarzen Gehaltsliste. Bei Trainer Fabio Ingolitsch spielte der 25-Jährige schon in der letzten Saison nur eine äußerst bescheidene Rolle.
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