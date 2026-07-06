Türkei und Iran beerben USA

Recep Tayyip Erdoğan hat noch rasch eine letzte Verhaftungswelle durch das Land rauschen lassen – somit kann der große NATO-Gipfel unter seinem Vorsitz beginnen. Donald Trump kommt mit großem Wohlwollen zu seinem neuen Freund, denn der hat bewiesen, dass er ein echter Strongman ist und keiner der europäischen Loser.
Der Sultan auf beiden Ufern des Bosporus hat sich eine einzigartige strategische Position aufgebaut. In Asien betreibt er eine neo-osmanische Machtpolitik – gegen Israel. Für Europas Verteidigung wird die Türkei mit ihrer zweitgrößten NATO-Armee ein immer größerer Faktor.
Nachdem Trumps USA durch den Flop des Iran-Krieges die Position als Ordnungsfaktor in Mittelost verloren haben, stellt sich die Nachfolgefrage: Türkei und/oder Iran als Hegemonialmacht.
Der Iran hat enorm an Einfluss gewonnen. Allein der Reigen Golf-arabischer Würdenträger in Teheran bei den Begräbnisfeiern für Ajatollah Khamenei spricht für sich. Es sind jene Araber, die vom Iran im Krieg beschossen worden waren! Von den USA trotz Bündnisversprechungen allein gelassen, werden sie die Vorherrschaft des Iran akzeptieren, um ihre Geschäfte machen zu können.
Und Israel? Es hat den Iran in die Schranken gewiesen, bekommt aber mit Erdoğans Aufstieg einen Gegner, dem alles zuzutrauen ist. Benjamin Netanyahu bleibt nur das Bemühen, die Aufrüstung Erdoğans durch Trump wenigstens zu bremsen zu versuchen.
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