Türkei und Iran beerben USA

Der Iran hat enorm an Einfluss gewonnen. Allein der Reigen Golf-arabischer Würdenträger in Teheran bei den Begräbnisfeiern für Ajatollah Khamenei spricht für sich. Es sind jene Araber, die vom Iran im Krieg beschossen worden waren! Von den USA trotz Bündnisversprechungen allein gelassen, werden sie die Vorherrschaft des Iran akzeptieren, um ihre Geschäfte machen zu können.