Neue Kurz-Anzeige gegen Kronzeuge Thomas Schmid

Schmid soll versucht haben, seine Rolle kleinzureden

Auf eine Frage von Kurz-Verteidiger Otto Dietrich hatte der Ex-ÖBAG-Boss etwa geantwortet, dass Diskussionen rund um den Staatsfonds nach eindeutigen Aussagen von Kurz nicht weiterverfolgt worden seien. „Diese Aussage ist falsch“, so Kurz in der Anzeige. Schmid habe die Idee eines Staatsfonds sehr wohl heimlich weiterverfolgt. Auch die Aussage, wonach Schmid nicht wisse, ob Wolfgang Katzian die SPÖ zur Zustimmung zum ÖBAG-Gesetz im Nationalrat gebracht hat, sei falsch.