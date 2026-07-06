„Es kotzt mich an!“ Matthäus platzt der Kragen

„Es macht mich traurig. Und nicht nur mich. Für mich hat Trump vom Fußball keine Ahnung. Andere Spieler bei dieser WM durften nach ähnlichen Vergehen nicht auf Bewährung weiterspielen“, so Matthäus in der deutschen „Bild“-Zeitung. „Ich kann mir gut vorstellen, dass sich immer mehr Menschen abwenden. Ein Verband wie die FIFA sollte so stark sein, dass er solchen Versuchen der Einflussnahme standhält. So macht sie sich endgültig unglaubwürdig. Das ist dann nicht mehr mein Fußball, den ich 60 Jahre geliebt habe.“