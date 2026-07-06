Bagger ging in Flammen auf: Waldbrand verhindert

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Bagger bereits in Vollbrand. Der 58-Jährige konnte die Fahrerkabine noch rechtzeitig verlassen, er blieb unverletzt. Durch das rasche Eingreifen der Florianis und da sich der Bagger auf einer Lichtung befand, konnte ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald verhindert werden. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht.