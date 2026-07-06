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Vier Wehren im Einsatz

Bagger ging in Flammen auf: Waldbrand verhindert

Steiermark
06.07.2026 20:13
Warum der Bagger in Brand geraten ist, ist derzeit noch unklar.
Warum der Bagger in Brand geraten ist, ist derzeit noch unklar.(Bild: BFV Voitsberg)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Montagvormittag geriet ein Bagger in einem Wald bei Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehren kämpften gegen die Flammen, sie konnten ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Verletzt wurde niemand.

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Gegen 10.15 Uhr war ein 58-jähriger Baggerführer aus Graz mit Waldarbeiten in Salla (Gemeinde Maria Lankowitz im Bezirk Voitsberg) beschäftigt. Aus noch unbekannter Ursache begann die Baumaschine plötzlich zu brennen. Der 36-jährige Sohn des Baggerführers alarmierte die Einsatzkräfte. 

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Bagger bereits in Vollbrand. Der 58-Jährige konnte die Fahrerkabine noch rechtzeitig verlassen, er blieb unverletzt. Durch das rasche Eingreifen der Florianis und da sich der Bagger auf einer Lichtung befand, konnte ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald verhindert werden. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Ausgetretene Betriebsmittel bereiteten Sorge
Noch während der Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte jedoch einen massiven Austritt von Betriebsmitteln fest. Um eine Ausbreitung dieser zu verhindern, stellten die Feuerwehren Auffangwannen auf und brachten Ölbindemittel aus. Zudem wurde das Ölschadenfahrzeug der Feuerwehr Voitsberg nachalarmiert. Die Tanks der Baumaschine mussten abgepumpt werden, um ein weiteres Austreten von Betriebsmitteln zu verhindern.

Insgesamt standen 26 Feuerwehrleute der Feuerwehren Salla, Köflach, Maria Lankowitz und Voitsberg mit sechs Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit Notarzt, die Polizei, der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark sowie Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg im Einsatz. Der Einsatz konnte nach rund fünf Stunden beendet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. 

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