Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Droht Drozg-Abgang?

Geheimnis gelüftet! KAC-Deal dürfte durch sein

Eishockey
06.07.2026 22:05
Jan Mursak spielt seit 2023 für die Rotjacken
Jan Mursak spielt seit 2023 für die Rotjacken(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Erst vor wenigen Tagen hat der KAC mit Jan Drozg einen Neuzugang präsentiert. Dieser Deal hat weitreichende Auswirkungen auf die nächsten Kader-Entscheidungen – auch hinsichtlich der Zukunft von Jan Mursak. Ein KHL-Angebot könnte die Rotjacken jedoch vor neue Probleme stellen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Entscheidung ist gefallen! Lange wurde darüber gerätselt wie es um die Zukunft von Jan Mursak bestellt ist. Der 38-jährige Slowene, der sich aktuell in den USA befindet, hatte vor Saisonende seinen Rücktritt erklärt. Dann legte er den Retourgang ein, teilte mit, dass er darüber nachdenkt, noch ein Jahr anzuhängen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
06.07.2026 22:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.818 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
133.378 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
118.622 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1130 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1110 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
769 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Eishockey
Sport Tv Logo
Droht Drozg-Abgang?
Geheimnis gelüftet! KAC-Deal dürfte durch sein
US-Boy kommt
Die Pioneers Vorarlberg kennen ihren ersten Gegner
22. NHL-Saison
Altstar Owetschkin hängt ein Jahr bei Capitals an
Sport Tv Logo
KAC-Ass Nickl weiß:
„Kärntner Talente landeten bei Top-Mannschaften“
Noch mehr Neuzugänge
Pioneers Vorarlberg bauen auf einen Samba-Finnen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf