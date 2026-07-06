Geheimnis gelüftet! KAC-Deal dürfte durch sein

Die Entscheidung ist gefallen! Lange wurde darüber gerätselt wie es um die Zukunft von Jan Mursak bestellt ist. Der 38-jährige Slowene, der sich aktuell in den USA befindet, hatte vor Saisonende seinen Rücktritt erklärt. Dann legte er den Retourgang ein, teilte mit, dass er darüber nachdenkt, noch ein Jahr anzuhängen.