Purkersdorf hat ab sofort eine Bürgermeisterin

Erste Wahl ging schief

Die ÖVP sprach von roten „Tricksereien“, weil an diesem Tag kaum Vertreter anderer Fraktionen Zeit gehabt hätten. Man wollte davor noch „wichtige Themen mit der Kandidatin klären“, heißt es sowohl von der ÖVP als auch von der Liste Baum. Obwohl die SPÖ-Kandidatin schon seit 2025 Stadträtin für Familien, Bildung und Gesundheit ist. In der Stadt im Wiener Wald gäbe es dennoch einen „Quasi-Stillstand“, wie Josef Baum verlautbart. Auch im Jahr 1989 hätte die Liste Schlögls Vater gewählt – aber auch erst im dritten Anlauf.