Rot und schmerzhaft: Was tun bei Sonnenbrand?

„Schmerz und Entzündung können mit entzündungshemmenden Tabletten behandelt werden. Am besten gleich bei den ersten Symptomen anfangen und 1-2 Tage durchgehend nehmen“, erklärt der Vorsorgeexperte. Da diese Medikamente Nebenwirkungen haben, sollten Sie deren Einnahme mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin abstimmen. Auch in Ihrer Apotheke können Sie sich beraten lassen. Es gibt allerdings nur wenige Studien zur Wirksamkeit dieser Medikamente bei Sonnenbrand, aber viele Betroffene berichten vor allem bei frühzeitigem Beginn von einer Besserung.