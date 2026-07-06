Portugal gegen Spanien – ab 21 Uhr LIVE

Auch Portugals Teamchef Roberto Martinez äußerte sich deutlich. „Wir reden hier vom größten Spieler der Geschichte. Er ist hier, weil er immer noch auf dem höchsten Level abliefert und nicht, weil er in der Vergangenheit viel erreicht hat.“ Dennoch machten nach dem schwachen 1:1 gegen die DR Kongo im ersten WM-Spiel Gerüchte die Runde, in der Mannschaft stimme die Harmonie nicht – wegen Ronaldo. „Wir haben in der Kabine eine exzellente emotionale Balance. Jeder ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat sich hohen Standards verschrieben“, sagte Martinez.