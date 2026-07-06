Wütender Fahrgast ging mit Messer auf Lenker los

Weil er zum Aussteigen aufgefordert wurde, soll ein bislang unbekannter Mann mit einem Messer auf den Buslenker losgegangen sein. Nur weil das Opfer ausweichen konnte, wurde es nicht verletzt.
Schlimme Szenen musste ein Buslenker am Sonntagabend in St. Valentin im niederösterreichischen Bezirk Amstetten erleben. Der Chauffeur bat einen Fahrgast, den ÖBB-Linienbus zu verlassen, nachdem dieser die Endstation erreicht hatte. Der unbekannte Mann kam der Anweisung zunächst nach, hielt sich aber weiterhin im Bereich des Busses auf.
Wieder in den Bus gestiegen
Wenig später öffnete der Unbekannte über den versteckt an der Außenseite angebrachten Türöffner die Vordertür und stieg wutentbrannt wieder in den Bus ein. Dort soll er sofort unverständlich herumgeschrien haben, ehe er plötzlich ein Messer aus der rechten Hosentasche zog.
Ohne Vorwarnung ging er damit auf den Busfahrer los. Dieser reagierte aber geistesgegenwärtig: Er wich dem Angriff aus, flüchtete in den hinteren Teil des Fahrzeugs und gelangte über die hintere Tür ins Freie. Der Angreifer folgte ihm mit dem Messer in der Hand. Zum Glück für den Berufsfahrer stolperte der Täter, ehe auch er ausstieg.
Täter konnte entkommen
Den kleinen Vorsprung nutzte der Busfahrer, um wieder vorne einzusteigen, sämtliche Türen zu verschließen und mit dem Bus davonzufahren. Der Messerangreifer flüchtete anschließend ebenfalls in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.
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