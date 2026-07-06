Wütender Fahrgast ging mit Messer auf Lenker los

Ohne Vorwarnung ging er damit auf den Busfahrer los. Dieser reagierte aber geistesgegenwärtig: Er wich dem Angriff aus, flüchtete in den hinteren Teil des Fahrzeugs und gelangte über die hintere Tür ins Freie. Der Angreifer folgte ihm mit dem Messer in der Hand. Zum Glück für den Berufsfahrer stolperte der Täter, ehe auch er ausstieg.