Brasilien-Boss: Carlo Ancelotti bleibt bis 2030

Einer der Hauptgründe für das Scheitern am Sonntag in New York sei das Fehlen einer „angemessenen, langfristig stabilen Leitung“ in der WM-Vorbereitung gewesen, erklärte Caetano. „Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen.“ Ancelotti hatte ein Jahr Zeit, um die Brasilianer auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vorzubereiten. Davor hatten drei Interimstrainer seit Anfang 2023 das Sagen.