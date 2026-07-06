So viele Chatnachrichten wie noch nie geschrieben

Telefonieren über Messenger-Dienste hat auch zugelegt

Aber nicht nur Chats, auch das Telefonieren mit Messenger-Diensten wird immer beliebter. So wurden im Vorjahr stolze 33,7 Milliarden Minuten vertelefoniert – ebenfalls ein Anstieg zu 2024. „Dieses Nutzungsverhalten spiegelt sich natürlich auch in der Produktwahl der Nutzer wider, die Nachfrage nach mobilen Breitbandanschlüssen mit Flatrate nahm im letzten Jahre ebenfalls, wie zu erwarten war, zu“, erklärt Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR. Im Schnitt verbrauchen Nutzer von Smartphone-Tarifen mit Flatrate mit 31 Gigabyte im Monat rund dreimal so viel wie jene ohne Flatrate (10,6 Gigabyte/Monat).