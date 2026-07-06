ESC-Star und Komponist Ralph Siegel liegt im Koma

Große Sorge um Ralph Siegel: Der erfolgreiche Komponist befindet sich derzeit im Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Wie ernst die Lage ist und was sein engstes Umfeld jetzt bewegt ...
Der bekannte Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel, der viele Hits unter anderem für Marianne Rosenberg, Udo Jürgens oder Roland Kaiser schrieb, liegt seit vergangener Woche im künstlichen Tiefschlaf.
Der 80-jährige Münchner ist vor allem als Komponist hinter dem ersten deutschen Sieg beim Eurovision Songcontest (ESC) 1982 mit Nicole „Ein bisschen Frieden“ bekannt. Er zählt durch seine Stücke zu einer der prägendsten Personen des deutschen Schlagers und lieferte viele deutsche Beiträge zum ESC. Nach Angaben aus dem engsten Umfeld wurde er vor wenigen Tagen mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Dort hätten ihn die Ärzte aufgrund seines kritischen Gesundheitszustands in ein künstliches Koma versetzt.
„Kann selbstständig atmen“
Die Tochter des Komponisten, Giulia Siegel, äußerte sich auf Instagram zu seinem Zustand: „Die ganze Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater.“ Genaue Details nannte die 51-jährige Schauspielerin und Model allerdings nicht, nur: „Er kann bereits selbstständig atmen.“ Die Familie blicke mit Zuversicht auf die kommenden Tage, erkärte sie am Montag in einem Post bei der Social-Media-Plattform.
Wie der Münchner „Merkur“ berichtete, befindet sich der Musikmacher im Krankenhaus in Harlaching im Süden der bayrischen Landeshauptstadt in der Nähe seines Wohnorts. Seine 43-jährige Ehefrau Laura Siegel hatte ihn demnach aus seiner Wohnung in Spanien nach Deutschland zurückgebracht, die beiden sind seit 2018 verheiratet.
Lokal in Spanien mit Weißwürsten aus München
Der Komponist hatte sich im Frühjahr im rund 120 Kilometer südlich von Barcelona gelegenen Küstenort ein Lokal gekauft – direkt gegenüber seiner Wohnung an der Costa Dorada. Sein Restaurant trägt den Namen „Meson Bahia by Mister Eurovision Ralph Siegel“. Dort ließ er sogar Weißwürste aus München anliefern.
Noch vor wenigen Monaten sagte seine Frau Laura: „Er ist sehr glücklich dort.“ Auch gesundheitlich wirkte die Situation damals stabiler. Ende März erklärte Siegel selbst: „Gerade geht’s mir gut, Gott sei Dank. Es hat sich nicht verschlechtert.“ Doch sein Zustand wurde in den vergangenen Wochen deutlich schlimmer.
Siegel leidet an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die ihm starke Schmerzen bereitet, insbesondere in den Füßen. Zusätzlich traten immer wieder Gleichgewichtsstörungen auf, wodurch er nicht mehr lange stehen oder gehen konnte. Neben diesen Beschwerden kämpfte er zudem mehrfach gegen eine Krebserkrankung: Insgesamt viermal überstand er Prostatakrebs. Ersterkrankung war 2007, weitere Rückfälle folgten 2010, 2023 und 2024, jeweils mit Metastasen und erheblichen Schmerzen.
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