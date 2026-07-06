ESC-Star und Komponist Ralph Siegel liegt im Koma

Der 80-jährige Münchner ist vor allem als Komponist hinter dem ersten deutschen Sieg beim Eurovision Songcontest (ESC) 1982 mit Nicole „Ein bisschen Frieden“ bekannt. Er zählt durch seine Stücke zu einer der prägendsten Personen des deutschen Schlagers und lieferte viele deutsche Beiträge zum ESC. Nach Angaben aus dem engsten Umfeld wurde er vor wenigen Tagen mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Dort hätten ihn die Ärzte aufgrund seines kritischen Gesundheitszustands in ein künstliches Koma versetzt.