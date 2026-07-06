Luxus-Makler: „Reiche wollen keine Publicity“

Thomas Hopfgartner arbeitet im Verborgenen, diskret, verschwiegen, ohne viel Tamtam. Aber manchmal verkauft er Immobilien, über die dann doch das ganze Land spricht. Wie zuletzt, als bekannt wurde, dass ein besonderer Leckerbissen in seinem erstaunlichen Portfolio einst einer der reichsten Österreicherinnen gehörte. Der Kärntner möchte da kein großes Ding draus machen. Die weltberühmte Wörthersee-Villa sei nur eines von vielen hochpreisigen Objekten, die über seinen Schreibtisch gehen. Er will und wird keine Namen nennen. Das sei schließlich auch eines seiner Erfolgsrezepte: „Meine Kunden wollen keine Publicity.“