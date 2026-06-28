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Vorsicht! So machen Sie sich im Urlaub strafbar

Reisen & Urlaub
28.06.2026 06:00
Mit zunehmender Anzahl an Touristen müssen auch immer mehr (Verbots-)Schilder her.
Mit zunehmender Anzahl an Touristen müssen auch immer mehr (Verbots-)Schilder her.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Wroxy - stock.adobe.com, Zwefo)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sommer, Sonne, Strafe? Ja, richtig gelesen: In manchen Ländern gelten skurrile Vorschriften, die streng geahndet werden. Mitunter droht Ihnen für vermeintlich kleine Verstöße sogar Haft! Was Sie wissen müssen.

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Endlich Urlaub? Sehr schön! Aber treiben Sie es anderswo bitte nicht unwissentlich zu weit: Sich einmal unbedacht kurz wo hingesetzt, die falschen Schuhe an oder ein Küsschen verteilt – schon könnten Sie ein Gesetz gebrochen haben.

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