Neue Pickerl-Intervalle im Nationalrat beschlossen

Die Gesetzesänderung wurde von FPÖ, ÖVP, SPÖ und Neos beschlossen. Lediglich die Grünen stimmten dagegen. Sie befürchten, dass Fahrzeuge durch die spätere Erstüberprüfung mit unentdeckten Mängeln oder illegal getunt länger unterwegs sein könnten. Gerade in einem Gebirgsland wie Österreich würden Witterung und Straßenverhältnisse Fahrzeuge stärker beanspruchen. Außerdem kritisieren sie die Erleichterungen für schwerere Baustellenfahrzeuge, da diese die heimische Infrastruktur stärker belasten könnten.