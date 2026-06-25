Experten betonen: „Impfungen für Ältere wichtig“

Infektionen können im Alter ernsthafte Folgen haben und führen häufig zu Verwirrtheit (Delir), Stürzen oder einer Verschlechterung bestehender Leiden. Im schlimmsten Fall droht sogar der Verlust der Selbstständigkeit. Die Experten betonen daher: Wer vorsorgt, schützt nicht nur vor der Krankheit selbst, sondern auch vor langfristigen Einschränkungen. Viele durch Impfungen vermeidbare Krankheiten ziehen zusätzliche Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Schäden oder das Wiederaufflammen chronischer Beschwerden, nach sich.