Auch Kneissl Opfer der Benzin-Krise in Russland

Seit knapp drei Jahren lebt die Ex-Politikerin mittlerweile in Russland und fungiert dort als Sprachrohr des Kriegstreibers Wladimir Putin. Ihren Alltag hat sie sich wohl leichter vorgestellt. Erneut schüttet sie auf dem Nachrichtendienst Telegram ihr Herz aus, die „Krone“ hat die Nachrichten gelesen: