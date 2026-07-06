Bergsteiger-Pärchen im Schneesturm eingeschlossen

Der 32-jährige Mann und seine 27-jährige Begleiterin waren am frühen Nachmittag im Bereich des sogenannten „Frühstücksplatzls“ auf rund 3550 Metern unterwegs, als sich die Bedingungen rapide verschlechterten. Der weitere Aufstieg wurde zunehmend unmöglich, die Sicht schlecht, der Wind stark – die Situation spitzte sich weiter zu.