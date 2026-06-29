„Gesundheit lässt sich nicht herunterladen“

Fahrplan für österreichweites System

Neu ist dabei laut der Tiroler Studienkoordinatorin und Expertin für Public Health, Prof. Dr. Katharina Wirnitzer, BEd, vor allem der systemische Ansatz: Während frühere Arbeiten vor allem die Schule als zentralen Ort für Gesundheitsbildung in den Mittelpunkt stellten, beschreiben die aktuellen Reports einen aufeinander abgestimmten Fahrplan für das gesamte Gesundheitssystem. Ziel ist es, Gesundheitswissen möglichst wirksam in die Bevölkerung zu bringen und gleichzeitig alle beteiligten Berufsgruppen – von Ärzten über Pflegekräfte bis zu Therapeuten – besser miteinander zu vernetzen.