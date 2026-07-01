Diese Menschen sollten regelmäßig zum Hautarzt

Bestimmte Gruppen sollen laut der ÖGDV hingegen alle ein bis zwei Jahre hautfachärztlich kontrolliert werden. Dazu zählen Menschen mit sehr hellem Hauttyp, mit vielen oder atypischen Muttermalen, mit Melanom in der Eigenanamnese, Menschen mit familiärer Melanombelastung sowie Personen unter Immunsuppression nach Organtransplantationen. „Risikobasiert bedeutet nicht weniger Medizin. Es bedeutet die richtige Medizin für die richtigen Menschen zur richtigen Zeit“, sagte Manfred Fiebiger, Fachgruppenobmann Dermatologie der ÖGDV. Dass Personen mit erhöhtem Risiko oder auffälligen Hautveränderungen rasch einen Termin bekommen, müsse aber sichergestellt werden.