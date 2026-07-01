Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorsorge gegen Krebs

Diese Menschen sollten regelmäßig zum Hautarzt

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
01.07.2026 17:02
Die Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) hat am Mittwoch einen Vorschlag zur ...
Die Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) hat am Mittwoch einen Vorschlag zur Hautkrebsvorsorge in Österreich vorgestellt (Symbolbild).(Bild: WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Österreich gibt es bisher kein nationales Hautkrebs-Screening-Programm. Zudem ist die Muttermalkontrolle in immer mehr Praxen privat zu zahlen - zumindest für jene, die keine Risikopatientinnen und Risikopatienten sind. Ein jährliches Ganzkörper-Screening für alle sei aber ohnehin „nicht automatisch die beste Lösung“, teilte jetzt die Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stattdessen könne es für Menschen ab 18 Jahren eine ärztliche Basisuntersuchung geben, um das Melanomrisiko einzuschätzen. Sei diese unauffällig, würden Selbstkontrollen und eine ärztliche Abklärung bei Auffälligkeiten reichen, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Da das Hautkrebsrisiko mit zunehmendem Alter steigt, sollte es zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr eine erneute ärztliche Untersuchung für alle geben.

Bestimmte Gruppen sollen laut der ÖGDV hingegen alle ein bis zwei Jahre hautfachärztlich kontrolliert werden. Dazu zählen Menschen mit sehr hellem Hauttyp, mit vielen oder atypischen Muttermalen, mit Melanom in der Eigenanamnese, Menschen mit familiärer Melanombelastung sowie Personen unter Immunsuppression nach Organtransplantationen. „Risikobasiert bedeutet nicht weniger Medizin. Es bedeutet die richtige Medizin für die richtigen Menschen zur richtigen Zeit“, sagte Manfred Fiebiger, Fachgruppenobmann Dermatologie der ÖGDV. Dass Personen mit erhöhtem Risiko oder auffälligen Hautveränderungen rasch einen Termin bekommen, müsse aber sichergestellt werden.

Lesen Sie auch:
Das KUK ist das erste Krankenhaus in Oberösterreich, das den 3D-Scanner zur Krebsfrüherkennung ...
Neu in Linz:
Scanner checkt in fünf Minuten Risiko-Muttermale
13.02.2026
Böse Krebs-Diagnose
Jazz Gitti: „Hätt ich gewartet, wäre alles anders“
25.06.2026

Screenings nicht der Regelfall
Ein bevölkerungsweites Screening sei auch international nicht der Regelfall, teilten die Ärztinnen und Ärzte am Mittwoch mit. Deutschland sei in Europa eine Ausnahme. Dort können Versicherte ab 35 Jahren alle zwei Jahre ein Screening in Anspruch nehmen. In vielen anderen Ländern ist der Zugang zu Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen gar nicht geregelt oder nach Risikogruppen organisiert.

„Prävention für alle, Aufmerksamkeit für auffällige Veränderungen und gezielte Früherkennung für Menschen mit erhöhtem Risiko“, fasste die ÖGDV zusammen. Die wichtigste Vorsorge seien der Schutz vor übermäßiger UV-Strahlung und bei der Aufmerksamkeit für Veränderungen der eigenen Haut, wie wachsende und blutende Hautveränderungen. Hautkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen hellhäutiger Menschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
01.07.2026 17:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Juckreiz und Müdigkeit
Diese Lebererkrankung könnte dahinterstecken
Mehr als nur Papa
Neue Studien: Die unterschätzte Kraft der Väter
Urologe warnt:
„Sind viel ungesünder als noch vor 50 Jahren“
Akut oder chronisch?
Husten verstehen: Ursachen und Behandlungstipps
HNO-Arzt klärt auf
Schlafapnoe: Wenn Schnarchen krank macht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
158.343 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
140.655 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.730 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1516 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1213 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
989 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Vorsorge gegen Krebs
Diese Menschen sollten regelmäßig zum Hautarzt
HEAL als neues Konzept
„Gesundheit lässt sich nicht herunterladen“
Anfällig für Infekte
Experten betonen: „Impfungen für Ältere wichtig“
Kommen neue Therapien?
Forscher fanden Antikörper gegen West-Nil-Fieber
Gefährlich für Gefäße
Bei der Hitze steigt das Risiko für Schlaganfall

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf