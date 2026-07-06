Rassismus-Eklat um Mbappe nach WM-Achtelfinale

Die Politikerin bezeichnete den 27-Jährigen zunächst als „Trottel“, der „nicht einmal schreiben gelernt“ habe. Anschließend folgte eine rassistische Tirade: „Statt Muttermilch hat er Kokosnüsse ausgesaugt, und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen. Hättest du ihm doch den Mittelfinger gezeigt, Orlando Gill“, schrieb sie auf X. Später legte sie auf Instagram noch einmal nach, bezeichnete Mbappe unter anderem als „kolonisierten Kameruner“, warf ihm Arroganz und Minderwertigkeitskomplexe vor und behauptete, Frankreich habe den 1:0-Erfolg nur mit viel Glück eingefahren. Zudem meinte sie, Paraguays Nationalspieler hätten ihm nach dem Schlusspfiff eine Ohrfeige verpassen sollen.