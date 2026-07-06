Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Wie auch die Fans

Brasilien-Star weinte nach WM-Aus hemmungslos

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 21:56
Vergoss im Interview viele Tränen: Casemiro
Vergoss im Interview viele Tränen: Casemiro(Bild: AP/Seth Wenig)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Brasilien weint – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem Ausscheiden gegen die Norweger um Erling Haaland gehen berührende Videos um die Welt, die zeigen, wie groß Bedeutung des Fußballs am Zuckerhut und nun die Enttäuschung sind. Trainer Ancelotti will indes weitermachen und ein neues Team aufbauen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Haaland traf doppelt, Brasilien ist damit so früh wie seit 36 Jahren nicht mehr raus bei der Fußball-WM. Die Stars vom Zuckerhut sind fassungslos, wie dieses Interview des 34-jährigen Casemiro zeigt, der seine Tränen nicht halten konnte.

WM-Fluch gegen Europäer geht weiter
Wieder einmal wurde eine europäische Nation den Brasilianern zum Vergängnis: Seit dem Titel 2002 ist man bei jeder WM gegen eine europäische Nation ausgeschieden: 2006 gegen Frankreich, 2010 und 2014 gab es Niederlagen gegen die Niederlande – danach folgten Pleiten gegen Belgien (2018) sowie Kroatien (2022). Auch die kleinsten Fans sind nun nach dem WM-Aus gegen Norwegen unendlich traurig.

Ancelotti wird bleiben
Trainer Carlo Ancelotti, der im Mai 2025  als erster ausländischer Nationaltrainer Brasilien übernommen hatte, will weitermachen und die Seleção jetzt neu aufbauen. „Ich finde, wir hätten den Sieg verdient gehabt“, sagte er. „Wir wussten, dass sie so spielen können – sie haben versucht, durch Ballbesitz die Intensität des Spiels hochzuhalten. Wir hatten das Spiel 70 Minuten lang im Griff, aber Haaland hat es dann doch entschieden.“

Carlo Ancelotti will in Brasilien ein neues Team aufbauen.
Carlo Ancelotti will in Brasilien ein neues Team aufbauen.(Bild: EPA/Antonio Lacerda)

Ancelotti, dessen Vertrag bis 2030 läuft, will gleich wieder an die Arbeit gehen: „Eine Niederlage ist der Beginn eines neuen Abenteuers. Wir müssen uns weiter verbessern und neue Ideen finden. Das ist kein Ende, sondern der Beginn eines neuen Zyklus“, erklärte er und ist mit seiner gewohnten Gelassenheit bereit, den Erneuerungsprozess zu leiten: „Ich finde, die Arbeit war gut. So ist Fußball eben, manchmal muss man mit der Enttäuschung einer Niederlage umgehen. Daran bin ich gewöhnt.“ CBF-Sportdirektor Rodrigo Caetano bestätigte Ancelotti: „Er ist unser Trainer und wird es im nächsten WM-Zyklus auch sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 21:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Carlo AncelottiCasemiro
ZuckerhutFrankreichNiederlande
Tränen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Prinzessin Ingrid Alexandra gratulierte Haaland und Co. nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien.
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
WM-Highlights
2:1! Haaland schießt Brasilien ins Tal der Tränen
Die WM-Highlights
Frankreich lässt sich nicht ärgern – hier im Video
Die WM-Highlights
Im Video: Marokko schmeißt Gastgeber Kanada raus
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.818 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
133.378 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
118.622 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1130 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1110 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
769 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Liveticker
Unglaublich! Spanien gelingt der Lucky Punch
In sozialen Netzwerken
Rassismus-Eklat um Mbappe nach WM-Achtelfinale
Wie auch die Fans
Brasilien-Star weinte nach WM-Aus hemmungslos
Abrechnung mit FIFA
„Es kotzt mich an!“ Matthäus platzt der Kragen
Nach WM-Aus
Brasilien-Boss: Carlo Ancelotti bleibt bis 2030

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf