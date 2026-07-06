Brasilien-Star weinte nach WM-Aus hemmungslos

Ancelotti, dessen Vertrag bis 2030 läuft, will gleich wieder an die Arbeit gehen: „Eine Niederlage ist der Beginn eines neuen Abenteuers. Wir müssen uns weiter verbessern und neue Ideen finden. Das ist kein Ende, sondern der Beginn eines neuen Zyklus“, erklärte er und ist mit seiner gewohnten Gelassenheit bereit, den Erneuerungsprozess zu leiten: „Ich finde, die Arbeit war gut. So ist Fußball eben, manchmal muss man mit der Enttäuschung einer Niederlage umgehen. Daran bin ich gewöhnt.“ CBF-Sportdirektor Rodrigo Caetano bestätigte Ancelotti: „Er ist unser Trainer und wird es im nächsten WM-Zyklus auch sein.“