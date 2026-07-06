Ronaldo: Der große Traum vom WM-Titel ist geplatzt

Aus, Schluss – raus! Cristiano Ronaldo ist mit Portugal im WM-Achtelfinale gegen Spanien ausgeschieden! Mit 41 Jahren und 151Tagen machte der fünffache Weltfußballer sein 27 und sehr wahrscheinlich letztes WM-Spiel. Der Titel blieb dem Superstar damit verwehrt ...
Und das, obwohl Ronaldo als bislang einziger Kicker der Geschichte bei sechs Weltmeisterschaften getroffen hatte. Mit seinen Toren Nummer neun und zehn gegen Usbekistan hat er zudem die portugiesische Legende Eusebio als bester Torschütze überholt.
21 Saisonen im Team
Im Sechzehntelfinale gegen Kroatien folgte sein elfter WM-Treffer, womit er nun auch ältester Torschütze in einer K.o.-Runde ist. Unfassbare 21 Saisonen stand er seinem Nationalteam zur Verfügung, trug insgesamt 233 Mal das Dress seines Landes und erzielte dabei 146 Tore – doch der Traum vom WM-Titel hat sich nicht erfüllt. Ronaldo hat seinen Rücktritt zwar noch nicht offiziell verkündet, doch bei der Heim-WM 2030 wäre er schon 45 Jahre alt ...
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