Ronaldo: Der große Traum vom WM-Titel ist geplatzt

21 Saisonen im Team

Im Sechzehntelfinale gegen Kroatien folgte sein elfter WM-Treffer, womit er nun auch ältester Torschütze in einer K.o.-Runde ist. Unfassbare 21 Saisonen stand er seinem Nationalteam zur Verfügung, trug insgesamt 233 Mal das Dress seines Landes und erzielte dabei 146 Tore – doch der Traum vom WM-Titel hat sich nicht erfüllt. Ronaldo hat seinen Rücktritt zwar noch nicht offiziell verkündet, doch bei der Heim-WM 2030 wäre er schon 45 Jahre alt ...