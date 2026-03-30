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Schokohase ohne Reue: Zu Ostern nicht verzichten!

Ernährung & Wohlfühlgewicht
30.03.2026 06:00
Naschen zu Ostern: Ja, aber mit Achtsamkeit und ohne Druck.
Naschen zu Ostern: Ja, aber mit Achtsamkeit und ohne Druck.(Bild: Gpoint Studio)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Ostern steht vor der Tür und es gibt so viel zu genießen! Aber lassen wir uns nicht unter Druck setzen. Ein bisschen Balance zwischen Genuss und Achtsamkeit ist das Geheimnis! Statt „entweder ganz oder gar nicht“-Mentalität lieber bewusst auswählen, was uns wirklich glücklich macht, empfiehlt Abnehmcoach Ursula Vybiral.

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Zu Ostern wird gemeinsam gegessen, gebruncht, besucht, eingeladen, genascht und gefeiert. Genau das macht diese Tage so schön. Viele haben die Fastenzeit genutzt, um vielleicht Zucker und Alkohol zu reduzieren, und nun ist alles wieder „erlaubt“. Dann erleben viele rund um die Feiertage einen inneren Druck: „Bitte jetzt nicht zunehmen, bitte nicht die Kontrolle verlieren, bitte danach kein schlechtes Gewissen haben!“

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