Schokohase ohne Reue: Zu Ostern nicht verzichten!

Zu Ostern wird gemeinsam gegessen, gebruncht, besucht, eingeladen, genascht und gefeiert. Genau das macht diese Tage so schön. Viele haben die Fastenzeit genutzt, um vielleicht Zucker und Alkohol zu reduzieren, und nun ist alles wieder „erlaubt“. Dann erleben viele rund um die Feiertage einen inneren Druck: „Bitte jetzt nicht zunehmen, bitte nicht die Kontrolle verlieren, bitte danach kein schlechtes Gewissen haben!“